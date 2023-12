Dal medico al pizzaiolo, c’è tutto il mondo ai corsi di italiano della Croce Rossa

Chi è arrivato da poco si riconosce subito. Le parole le mastica a fatica come la fiducia nel prossimo. Dentro la giacca a vento ha ancora il calore della sua casa troppo lontana, negli occhi l’espressione di chi è stato sballottato da un Paese all’altro, da una regione all’altra. Chi invece è qui da più tempo si muove con maggiore tranquillità, ha un sorriso con meno incertezze sulla faccia, discorsi più fluidi che escono dalle labbra. Del primo gruppo fanno parte Sameh Remza e suo fratello Omran, che in Tunisia hanno lasciato quattro sorelle e due fratelli, e Saad Dia Elhak che nella vita precedente faceva il pizzaiolo. Hanno venticinque anni eccetto Omran che ne ha diciassette e ancora non va a scuola. Del secondo gruppo invece fanno parte un’otorino arrivata nel 2022 dall’Ucraina che si chiama Cristina Shtefuryak, Patrizia De Palma che è originaria del Venezuela ed è odontoiatra e Rachele Faries che viene dal Brasile: per loro la lingua italiana ha pochi segreti ora, la stanno perfezionando.

Ogni martedì pomeriggio si ritrovano tutti in via Beverora, nella sede della Croce Rossa: lì le volontarie dell’area sociale di Cri Piacenza hanno avviato un corso di lingua italiana per stranieri che – per ora – non dà certificazioni, ma un po’ di nozioni in più, e quindi maggiore sicurezza, sì.

Non ci sono banchi nella sede della Croce Rossa e neppure lavagne: le sale dell’associazione, pensate per i volontari, si trasformano però in aule una volta a settimana. Ogni ragazzo ha a disposizione libri, fogli e matite, ma soprattutto delle insegnanti che alle spalle hanno decenni di esperienza. Le volontarie chiamate a insegnare italiano sono – per volontà della delegata dell’area sociale Ivana Casotti – quasi tutte docenti in pensione ma con la passione e l’entusiasmo ancora ben vivi.

“Non viene rilasciata certificazione, ma vogliamo comunque garantire un servizio di qualità che possa essere utile alle nostre allieve e allievi” conferma lei.