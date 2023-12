Dopo il giuramento, doppia proposta di matrimonio dei poliziotti: “Vuoi sposarmi?”

Doppia proposta di matrimonio stamattina in occasione del giuramento per 208 nuovi agenti di polizia della Scuola allievi di Piacenza. Al termine della cerimonia, i due ragazzi hanno fatto rientrare i picchetti per formulare la fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”. Così Massimo Vitale ha chiesto in sposa Ida Carraturo, civile presente all’evento istituzionale, mentre Corrado Scibilia ha colto di sorpresa la “collega” in divisa Evelina Parisi.