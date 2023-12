Gossolengo, inaugurata la biblioteca civica e scolastica. “Luogo di cultura per tutti”

“Un gesto di coraggio e di fiducia in tempi di guerra, pandemie e alluvioni”. Un gesto quasi rivoluzionario che ha il sapore di futuro. Ne è certo Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna che insieme al consigliere Gianluigi Molinari ha partecipato all’inaugurazione della rinnovata biblioteca comunale di Gossolengo. “Un giorno bellissimo per l’intera comunità” il commento del sindaco Andrea Balestrieri.

L’inaugurazione di una biblioteca è simbolo di cultura e di speranza, un investimento certo per il futuro di una comunità. Il taglio del nastro di oggi all’interno della rinnovata biblioteca Paolo Boiardi rappresenta quindi la nascita di un nuovo punto di incontro di conoscenze e legami tra differenti generazioni. Quando si parla della biblioteca di Gossolengo si parla infatti di un progetto innovativo dove per la prima volta a livello nazionale biblioteca civica e scolastica convergono nello stesso luogo favorendo la crescita e l’integrazione culturale. “Una scelta che rende più forte il sistema delle biblioteche – spiega Felicori -. Qui si possono affrontare vari temi culturali, a partire dal rapporto tra maschio e femmina in modo da ampliare il dialogo e il coinvolgimento dell’intera comunità”. All’interno dei locali della nuova biblioteca è infatti presente la biblioteca scolastica con il patrimonio librario di Biblòh!, rete tra biblioteche scolastiche in tutta Italia. “Un luogo per tutti – precisa Balestrieri -. Stare qui vuol dire fare cultura, socializzare e crescere insieme”. “Noi giovani ci faremo promotori affinché questo luogo diventi punto di incontro e di nuove esperienze” le parole del sindaco dei ragazzi Mattia Braghi.

Gli ambienti della biblioteca sono stati resi più accoglienti con arredi nuovi e funzionali, ed anche l’area esterna è stata attrezzata per offrire la possibilità di consultare libri e approfondire ricerche all’aperto. Il Comune di Gossolengo ha stanziato oltre 38mila euro per rinnovare la biblioteca e ha ricevuto un contributo pari a 40.000 euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Oltre 60mila euro provengono dalle casse regionali e sono stati utilizzati in particolare per l’acquisto di attrezzature tecnologiche. I fondi hanno permesso anche di acquistare arredi esterni e punti luci da destinare all’area verde attigua alla struttura, completamente recintata e destinata allo svolgimento di laboratori didattici e attività di promozione della lettura.

