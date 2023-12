Percorre due chilometri di ciclabile e si schianta all’imbocco del Paladini

Chissà se c’è la nebbia dietro al curioso incidente che si è verificato questa notte lungo la pista ciclabile che costeggia la tangenziale sud.

Questa mattina, la Sezione antinfortunistica della polizia locale è intervenuta su richiesta di alcuni passanti che hanno notato un’auto incastrata all’ingresso del tratto ciclabile sotto il ponte Paladini, in bilico sul ciglio e con il rischio di cadere nelle acque del fiume Trebbia. Gli agenti hanno chiamato i tecnici di Sicurezza&Ambiente per recuperare la vettura e mettere in sicurezza la zona.

Nel frattempo, si è presentato un uomo, che ha spiegato alla polizia locale di essere il proprietario dell’auto, ieri sera guidata dalla moglie. A quanto pare la donna ha imboccato la pista ciclabile anziché la tangenziale e, dopo un paio di chilometri, è uscita di strada all’imbocco del sottopassaggio.

Gli agenti hanno avviato gli accertamenti del caso.

Nella notte tra venerdì e sabato si era verificato in città un caso simile, con una vettura ritrovata parcheggiata nel sottopasso pedonale in via dei Pisoni.