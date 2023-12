Nuove elementari a Fiorenzuola, ok del consiglio all’acquisto dell’area

Il consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda, con i voti favorevoli della maggioranza, ha approvato la delibera con cui si autorizza l’amministrazione ad acquisire

l’area destinata all’edificazione delle nuove scuole elementari del capoluogo comunale.

La delibera è stata illustrata dal sindaco Romeo Gandolfi. “Per l’edificazione della nuova scuola, obiettivo strategico nel mandato amministrativo 2021-2026, è stata valutata la zona a sud della città, con la duplice finalità di valorizzare l’ambito del centro abitato più periferico rispetto al centro e contribuire alla realizzazione di una Città multicentrica, riequilibrando le dotazioni di servizi collettivi ed inserendo il nuovo plesso scolastico in un contesto ambientale e viabilistico diverso rispetto all’attuale.

L’ipotesi progettuale – ha aggiunto il sindaco – vede la creazione del plesso scolastico

tra il parco Lausonne; il campo «5», all’interno del centro sportivo comunale a sud della

Città, e i giardini di via Ada Negri. È previsto in questa zona un conseguente riordino della viabilità, mediante un prolungamento di via Tosi che si congiungerebbe con strada Tolla, per rendere successivamente, con l’inserimento di una rotatoria, questo asse pienamente funzionale: si valuta inoltre di realizzare un collegamento ciclopedonale che consentirebbe di favorire l’accesso dei bambini dalla struttura scolastica alle varie strutture del centro sportivo limitrofo all’area. La struttura scolastica che intendiamo realizzare, su un’area di quasi quattordici mila metri quadrati, sarà moderna, improntata su criteri innovativi legati alla fruizione degli spazi da parte dei bambini e progettata per essere totalmente antisismica: sarà un edificio ad elevate prestazione energetiche, che richiederà un consumo estremamente basso”.

“L’area è baricentrica rispetto alla distribuzione delle zone residenziali: questa

collocazione è adeguata e potrà rendere più attrattiva, anche per altre tipologie di servizi, la periferia della Città”, ha commentato l’assessore allo sviluppo economico, Marcello Minari. “Con l’ubicazione dell’asilo nido nel quartiere Torchina, e la futura edificazione in questa zona della nuova scuola primaria, queste due aree a sud della Città ed oggi periferiche entreranno a tutti gli effetti nel tessuto urbano cittadino”, ha concluso il presidente del consiglio comunale, Federico Franchi.