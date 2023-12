Veglia dei giovani: 150 ragazzi in marcia notturna a Bruso con il vescovo Cevolotto

Oltre 150 giovani hanno camminato insieme al vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, durante la Veglia dei giovani. L’appuntamento è stato organizzato quest’anno in forma di marcia notturna dal servizio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale, a Borgonovo. Lo spiazzo della chiesa di Bruso è stato scelto quale luogo di ritrovo per il suggestivo momento di accensione delle fiaccole, che i giovani hanno tenuto in mano durante la successiva marcia a piedi. Il lungo cordone di ragazze e ragazzi, illuminato dalle luce delle candele, si è messo in cammino lungo la pista ciclabile che collega Bruso a Borgonovo. Mischiato tra i giovani c’era anche il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, a cui tra l’altro gli alpini hanno donato un crocefisso in ferro.