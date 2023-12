Più ricerca nell’Ausl: Otorinolaringoiatria diventa un reparto universitario

Si rafforza sempre di più la collaborazione tra l’Ausl di Piacenza e l’Università di Parma. “L’obiettivo – fa sapere l’azienda sanitaria locale – è quello di qualificare i reparti ospedalieri attraverso l’insegnamento e la ricerca e, contemporaneamente, di costruire il futuro della sanità piacentina puntando sulla formazione dei professionisti di domani”.

Il percorso finora ha visto già coinvolte Pediatria e Ortopedia, che da qualche mese sono diventate a tutti gli effetti unità operative a direzione universitaria. A queste si aggiunge l’Otorinolaringoiatria. Il direttore Domenico Rosario Cuda è infatti stato nominato professore straordinario dell’Università di Parma e il reparto diventa parte integrante dell’ateneo.

“Questi risultati – sottolinea Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – dimostrano che i nostri servizi sono in grado di fare parte della rete formativa da protagonisti e che ci sono clinici capaci di insegnare la professione ai giovani. Questo contribuirà a rendere più attrattivi i nostri ospedali, un obiettivo che riteniamo fondamentale soprattutto in questo periodo di carenza dei medici. Studenti, specializzandi e ricercatori potranno diventare una risorsa per il territorio”.

Cuda, come già i colleghi Giacomo Biasucci e Pietro Maniscalco, diventa dipendente dell’Università di Parma. Al loro fianco già operano i ricercatori Margherita Di Costanzo (Pediatria) e Fabrizio Quattrini (Ortopedia e traumatologia). “Il nostro reparto – evidenzia il professor Cuda – è già da tempo sede della rete formativa per specializzandi in Otorinolaringoiatria dell’Università di Parma e sede di tirocinio del corso di laurea di Logopedia dello stesso ateneo”.

“Sono onorato di questo incarico che porterò avanti al fianco del mio impegno come direttore e che creerà un ulteriore reparto clinicizzato per ottimizzare la formazione specialistica di nuovi professionisti. È un obiettivo che sono lieto di aver raggiunto e che porterà alla nostra realtà sanitaria ulteriore lustro, incrementando lo standard scientifico e potenziando la capacità di catalizzare finanziamenti per la ricerca clinica e scientifica, elevando ulteriormente il già ottimo livello qualitativo della nostra assistenza. Essere sede ulteriore dell’Università di Parma ci consentirà, infatti, di attrarre ancora di più giovani professionisti. Potremo arricchire il livello qualitativo della nostra Azienda. Anche per questo nel corso di un anno attiveremo anche la figura di un ricercatore. Un bel segnale per tutto il territorio”.

Oltre alle sedi già in essere e a quelle di prossima creazione, a Piacenza si stanno attivando anche materie di insegnamento per gli studenti del corso di laurea in Medicina. Giuliana Lo Cascio, direttore del dipartimento di Patologia clinica dell’Ausl, è stata scelta come docente per la Microbiologia e Microbiologia chimica. Per Igiene generale e applicata l’ateneo ha individuato Dario Tedesco; per Reumatologia sono invece al vaglio quattro candidature.