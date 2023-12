La “tavola del cuore” a Borgonovo: pranzo gratis per chi è solo a Natale

Il giorno di Natale nessuno dovrebbe restare da solo. Così hanno pensato Marco Pallaroni e Monica Morini, titolari del ristorante Il Leone di Borgonovo, al cui interno hanno allestito una tavola speciale. Una tavola dedicata a tutte le persone sole che quel giorno potranno pranzare in compagnia. Loro, Marco e Monica, offriranno il pranzo senza chiedere nulla in cambio, se non la voglia di condividere insieme qualche momento di serenità.

“Ci sentiamo di offrire un pranzo alle persone sole – dicono i due ristoratori – per dare un senso a questo Natale, perché nessuno – aggiungono – dovrebbe trascorrerlo in solitudine”.

Il pranzo offerto a chi vorrà sedere alla “tavola del cuore” (ci sono ancora 6 posti disponibili) sarà di tutto rispetto e rigorosamente gratuito. Si mangeranno gnocco fritto, giardiniera, tortelli con funghi o burro e salvia, anolini in brodo rigorosamente di terza, bolliti misti, roast beef, pandoro con la crema e altro ancora.

“Questo lavoro ci sta dando tanto – dicono marito e moglie – e vogliamo in qualche modo ricambiare e dimostrare gratitudine per tutto quello che riceviamo”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’