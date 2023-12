Alseno, faccia a faccia con il ladro: “Che paura, ho urlato e l’ho fatto scappare”

Faccia a faccia con il ladro che si avvicina minaccioso prima di darsi alla fuga salendo su un’Audi nera. È accaduto ad Alseno verso le 18 di venerdì in una palazzina. “Non l’ho visto in volto nella penombra, anche perché le luci esterne erano ancora spente, poi preso alla sprovvista ho notato solo la stazza fisica mentre urlava – riferisce il negoziante -. Non sapendo cosa fare, a mia volta mi sono messo ad urlare e, insieme alla sirena dell’allarme, l’ho fatto scappare”. Si presume che a bordo ci fosse un complice. “Inutile dire che trovarmi all’improvviso davanti un uomo che scendeva dal muro di casa, con il timore che avesse già fatto una razzia, mi ha creato un forte spavento” aggiunge l’uomo.

L’ARTICOLO DI ORNELLA QUAGLIA SU LIBERTA’