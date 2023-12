WhatsApp al sindaco di Calendasco: “Per Natale dono duemila euro al Comune”

Se è vero che i regali si fanno ai bisognosi, non è che le amministrazioni comunali siano poi così ricche e prospere, in certi casi. E così, a Calendasco, in municipio è arrivato in questi giorni un regalo decisamente inatteso: per Natale, un anziano del territorio ha messo mano al portafoglio e ha deciso di donare duemila euro al Comune.

Si tratta di un anziano – volutamente anonimo – che vive da solo in una frazione del territorio e che, quando ha avuto necessità, ha sempre trovato in municipio qualcuno pronto ad ascoltarlo ed aiutarlo. Così, per le feste di Natale, ha mandato un messaggino WhatsApp al sindaco Filippo Zangrandi per annunciargli il suo proposito. Un destinatario decisamente inusuale per chi vuole fare beneficenza, ma che nel paese lungo il Po non è una novità: soltanto nel 2023 sono stati incassati 3mila euro di donazioni da privati cittadini.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ