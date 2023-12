Campione di solidarietà: con Malgioglio lotteria per le suore del Buon Bastore

Mentre Piacenza splende grazie alle luci natalizie fra le strade, brillano anche le stelle della solidarietà. Il periodo facilita tutto, ma sono davvero tante le iniziative sul territorio che aprono alla beneficenza. Valori che si intrecciano con quelli dello sport, quindi non è un caso che un ex portiere di Serie A come Astutillo Malgioglio, premiato nel 2021 dal Presidente della Repubblica Mattarella per il suo impegno nell’assistenza ai bambini affetti da distrofia, sia un campione in entrambi i campi.

Fra le tante iniziative che “Tito” porta avanti da ormai più di 40 anni, stavolta ha sfruttato la “sponda” della sorella Marina per lanciare una lotteria benefica che porterà ad una donazione per le suore del Buon Pastore di via Mazzini, impegnate nell’accoglienza di giovani donne e mamme in difficoltà.

Grazie all’aiuto di Fabrizio Milani, gestore della Caffetteria Milani al centro commerciale Gotico, i 90 numeri del tabellone sono presto andati esauriti: “Ci fa molto piacere, perché significa che il messaggio di fare beneficenza è nel cuore di tanti piacentini. Vogliamo dare un piccolo contributo, ma farlo con entusiasmo”.

Sotto agli immancabili baffi, sorride anche Malgioglio. Sempre in prima linea, ma mai per mettersi in mostra: “Ringrazio Fabrizio perché ha sfruttato il potenziale sociale e di aggregazione del suo bar. A volte ci si vergogna e si fa finta di niente, invece basta leggersi nel cuore e aprire alla strada della solidarietà che dà tante soddisfazioni, per se stessi e per gli altri”.

Dopo le indicazioni dell’estrazione della ruota di Milano del 19 dicembre, le offerte raccolte alla Caffetteria Milani saranno consegnate, insieme a quelle del Comando della Polizia Locale, nella messa per San Sebastiano (patrono Vigili Urbani) del 20 gennaio nella chiesa di Sant’Antonino.