Incidente a Cortemaggiore, nella notte morto anche il marito della vittima

E’ morto nella notte a causa delle ferite riportate l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 26 dicembre, a San Martino in Olza nel comune di Cortemaggiore. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada, per motivi da accertare, finendo in un canale e schiantandosi contro un muretto in cemento. Nell’incidente aveva perso la vita anche la moglie. I due coniugi Giuliette Varini e Giuseppe Santi, entrambi di 81 anni, vivevano a Fiorenzuola.