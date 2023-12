Calendario dell’Arma dedicato ai borghi d’Italia, tra cui Castell’Arquato

Con un pizzico di orgoglio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, colonnello Pierantonio Breda, in un incontro avvenuto nel Municipio di Castell’Arquato, ha consegnato una copia del calendarietto da tavolo del 2024 dell’Arma dei Carabinieri, al Sindaco della cittadina della Val d’Arda, Giuseppe Bersani.

Il calendarietto da tavolo, dedicato quest’anno al tema “i Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia”, vede al suo interno piccole gemme arroccate fra gli scorci più suggestivi dell’Italia, ritraggono 12 immagini una per ogni mese, con carabinieri fotografati e ritratti in tanti borghi che impreziosiscono l’Italia. Grazie a questa creazione, viene restituito un quadro d’autore composto da geografia, architetture e uniformi. Tra le località più suggestive, all’interno del calendario c’è un pezzettino di Piacenza, per questo motivo il Comandante e il resto dell’Arma si ritengono orgogliosi e sodisfatti, in quanto è stato inserito anche, il borgo medioevale di Castell’Arquato. Per quanto riguarda i mesi successivi, si vedrà come protagonista per il mese di maggio il suggestivo scorcio della Val d’Arda. Destinati a diventare dei veri e propri oggetti da collezione, i calendari da tavolo dell’Arma, possono essere anche utilizzati su molte scrivanie di professionisti e anche perchè no su tavole e mensole dei cittadini.