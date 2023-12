Guardia medica a Ponte dell’Olio confermata per il 2024. Cento accessi in 3 mesi

Si conclude oggi, 31 dicembre, dopo 12 settimane, il periodo sperimentale della guardia medica comunale di Ponte dell’Olio, ma da domani, 1 gennaio, il servizio sarà ancora operativo. E lo sarà per tutto il 2024. La conferma è arrivata dal consiglio comunale che si è riunito mercoledì 27 dicembre in cui è stato approvato a maggioranza l’accordo tra il Comune di Ponte dell’Olio e la Pubblica assistenza Val Nure. L’associazione accoglie infatti nella sua sede di via Parri l’ambulatorio di guardia medica e lo gestisce insieme al centro Rocca (che mette a disposizione i medici): 25mila euro è la cifra che il Comune eroga alla Pubblica assistenza per la gestione del servizio.

L’apertura dell’ambulatorio di guardia medica è confermata nei giorni di sabato e domenica e festivi dalle 14 alle 20 ed è dedicata ai cosiddetti “codici bianchi”, quindi per problemi di piccola entità.

Il consigliere comunale delegato, Giuseppe Ballotta, informa che “nelle 12 settimane di sperimentazione si sono registrati un centinaio di accessi e ottimi riscontri da parte della popolazione”. Si riconferma così un servizio che “non è propaganda elettorale”, ma “utile e rivolto a tutti, di vera prossimità e con tempi di attesa al momento pari a zero, che non si pone in contrasto col sistema sanitario nazionale, ma eventualmente lo affianca e lo integra garantendo una maggiore copertura territoriale”. Contrario alla guardia medica il consigliere di minoranza pontolliese del gruppo “Insieme per cambiare il futuro” Mario Bulfari, che ha bollato la guardia medica comunale come inefficace, obsoleta, costosa, e meglio sarebbe stato utilizzare quei 25mila euro sull’asilo nido e sulla scuola materna.