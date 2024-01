Banda del piede di porco scatenata: cinque colpi ai danni di bar e parrucchieri

L’Irish Pub di via San Sito, uno dei locali presi di mira dai ladriÈ torna a colpire la banda del piede di porco: nel corso degli ultimi giorni sono stati saccheggiati cinque esercizi commerciali e vanno aggiunti anche due tentativi di furto.

Lo stile e obiettivi lasciano supporre che sia opera della stessa banda, con due ladri che in un caso sono stati ripresi dalle videocamere di sicurezza.

L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato messo a segno martedì scorso all’Irish Pub di via San Siro (rubati circa 300 euro di fondo cassa, due bottiglie di birra e una bottiglia di amaro), nelle notti precedenti i ladri hanno “visitato” anche il Cafè Panta Rei di via Romagnosi, il bar il Salotto di Malù di via Giordano Bruno, il negozio da parrucchiere Fabio Agnelli di via Perlasca, il Capello Point di via XX Settembre. Tentati furti anche ai danni di un altro negozio da parrucchiere di via Romagnosi e della macchinetta distributrice di caffè di piazza Duomo.

Furti assai simili a quelli avvenuti alla vigilia di Natale ai danni del Baretto di viale Dante, al bar ristorante Stella di via Ricci Oddi e al Royal Burger di via Perinetti e al tentato furto al bar diana d via Campi.

In tutti questi furti i ladri hanno utilizzato piede di porco e grossi cacciavite e puntato soprattutto ai fondi cassa e a qualche bevanda.