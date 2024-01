Pannelli fotovoltaici sui tetti: in arrivo la prima comunità energetica di Fiorenzuola

Il 2024 per il Comune di Fiorenzuola sarà l’anno dell’avvio della comunità energetica con il partenariato tra soggetti pubblici e privati. Per il 18 gennaio (ore 20,30 nell’auditorium San Giovanni) l’amministrazione comunale, in collaborazione con Renawable Community, ha organizzato un incontro pubblico che presenterà questa opportunità ai cittadini e alle realtà economiche private.

“Nel 2024 – spiega infatti il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – partirà l’iter per costruire la comunità energetica. Si partirà con il Comune, la Parrocchia San Fiorenzo, Us Fiorenzuola calcio (storica società sportiva), Acer (l’azienda di edilizia residenziale pubblica). Successivamente potranno essere coinvolti anche cittadini ed aziende, con la qualifica o di produttori o di consumatori e insieme potremo iniziare questo nuovo percorso”.

Idee e ipotesi per collocare pannelli fotovoltaici? Sopra tribune sportive, palestre delle scuole, tetti di condomini e coperture di magazzini.