“Il cane ha fatto i bisogni, deve pulire”. La lite degenera e un uomo finisce in manette

Lite tra proprietaria di cane e passante degenera e l’uomo finisce in manette. E’ successo in via Alberoni a Piacenza. I dettagli di quanto accaduto mercoledì pomeriggio sono stati chiariti nelle ultime ore.

Un 50enne che stava camminando ha chiesto a una donna di pulire i bisogni del suo cane dal selciato ma la proprietaria ha risposto che il cane non aveva fatto nulla. Ne è nata una discussione degenerata tanto da richiedere l’intervento della polizia locale allertata da alcuni passanti allarmati.

L’uomo è stato condotto al comando dove è stato denunciato per resistenza, minacce e rifiuto di mostrare documenti a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.