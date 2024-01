A Travo doppio furto ancora in pieno giorno. Rubate anche le fedi nuziali

Un furto nella zona della piscina di Travo, in un’abitazione. E subito dopo in una villetta verso il Trebbia, sempre in paese. Sembrano furti-fotocopia di quelli di Niviano e Ottavello: ancora ladri in pieno giorno, ancora nel tardo pomeriggio, pronti a spaccare porte e finestre per rubare quel che trovano.

In un caso si sono portati via pure la fede nuziale d’oro. Nell’altro, i ladri erano già passati cinque anni fa, quando nel quartiere furono visitati dai malviventi cinque appartamenti su otto nella zona. E il proprietario questa volta non ha chiuso occhio neppure un’ora: “Io e mia moglie abbiamo due bambini, di 6 e 12 anni. Eravamo usciti un attimo per andare dal pediatra”, spiega. “Non ci sentiamo più sicuri, qualcosa deve cambiare”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ