Podenzano, in 463 alla Marcia della befana. Per maltempo salta il percorso più lungo

Sono stati 463 i partecipanti alla 19esima edizione della “Marcia della Befana” che si è svolta nel giorno dell’Epifania. La manifestazione podistica non competitiva che apre il calendario della marce Fiasp (Federazione italiana sport per tutti) di Piacenza e l’associazione podenzanese “Gelindo Bordin” ha ancora una volta messo in campo una iniziativa che ha unito la pratica sportiva con l’aggregazione.

Visto il maltempo del giorno precedente è stato necessario modificare i percorsi, cancellando quello più lungo di 16 chilometri che attraversava il bosco di Fornace Vecchia. Una scelta necessaria, dicono gli organizzatori, per evitare di mettere in pericolo i marciatori. Sono stati quindi mantenuti i percorsi di 6 e 12 chilometri, lungo i quali si sono comunque incontrate simpatiche befane, per lo più “befani”, che hanno reso ancora più simpatica la mattinata.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione dei volontari di “Bordin”, gruppo Alpini, Avis, Pro loco ed il patrocinio del Comune, ben rappresentato da sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri comunali.