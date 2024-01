Bocconi avvelenati tra Ponte Tidone e il Po, due cani da caccia intossicati

Bocconi avvelenati disseminati per circa due chilometri tra Ponte Tidone e la foce del torrente in Po, nel comune di Sarmato. A trovarli un gruppo di cacciatori della squadra “Ratto pennuto” che nell’ambito dell’Atc1 ieri mattina si stava occupando del piano di controllo dei cinghiali. Salsicce e wurster imbottiti di veleno sono stati trovati e segnalati lungo tutto il percorso che costeggia il Tidone. “Purtroppo due dei nostri cani hanno ingerito dei bocconi – spiega il cacciatore Massimo Fontana – li abbiamo immediatamente portati in un centro veterinario a Castel San Giovanni e ora speriamo che le cure facciano il loro effetto”.

I due cani da caccia stavano battendo, insieme ad 11 cacciatori di una squadra di controllo al cinghiale, la zona dell’Atc1. Dopo aver ingerito almeno quattro bocconi avvelenati i due cani hanno iniziato immediatamente a sentirsi male. “Sporgeremo denuncia alla forestale e alla polizia provinciale -spiega Fontana – e diffonderemo quanto più possibile la notizia perché queste cose non devono succedere. Così si mettono in serio pericolo persone e animali. Sono gesti da irresponsabili che vanno puniti”.