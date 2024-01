Don Omar Bonini saluta Ponte dell’Olio. “Qui tanti a servizio della comunità”

Si è congedato da Ponte dell’Olio don Omar Bonini, il giovane sacerdote arrivato nel paese della Val Nure nel settembre 2020, nel pieno della pandemia, a 26 anni, fresco di ordinazione sacerdotale. Vi è rimasto tre anni e tre mesi come vicario parrocchiale e come amministratore parrocchiale di Folignano e Sarmata, prima di accettare la richiesta del vescovo Adriano Cevolotto di prestare il suo servizio pastorale nella parrocchia di Fiorenzuola.

Ha celebrato la messa domenicale in una chiesa gremita, in cui tutta la comunità era rappresentata per manifestare gratitudine verso il sacerdote. Anche il parroco don Mauro Bianchi, lascerà Ponte dell’Olio. Saluterà la comunità il 28 gennaio. Al suo posto arriverà don Alfonso Lukoki il 4 febbraio dalla parrocchia cittadina di San Savino.

“Qui mi sono trovato molto bene – dice don Bonini -. I ringraziamenti sono tanti per le tante persone che si impegnano in servizi preziosi. Sono tutti doni. Ora c’è questo nuovo cammino per il quale il Signore non mi farà mancare la forza e la salute”. Don Bonini è stato salutato dal sindaco Alessandro Chiesa, dagli animatori della parrocchia, che hanno delineato la sua figura capace di rinnovare lo spirito e la partecipazione alle varie iniziative parrocchiali, i rappresentanti delle associazioni. Un saluto musicale gli è stato dedicato dal coro parrocchiale e dal Corpo bandistico pontolliese.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ