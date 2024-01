Controlli in via Dante, via Roma e via Colombo. Verificate 15 attività

Circa 200 le persone identificate e 15 gli esercizi commerciali controllati dai poliziotti, tra cui bar e sale Slot. L’attività ha permesso di rintracciare diversi destinatari di misure di prevenzione, debitamente segnalati. Gli accertamenti si sono concentrati particolarmente in via Dante, via Colombo e via Roma. Questo l’esito dei controlli scaturiti sulla base delle ordinanze disposte dal Questore di Piacenza, adottate sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le verifiche sono avvenute con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.