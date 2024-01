“Smile point” della Croce Rossa sul Corso, partito il percorso sensoriale gratuito

In occasione dell’ultimo fine settimana della sua apertura, lo “Smile Point” degli operatori del sorriso di Croce Rossa Piacenza (in Corso Vittorio Emanuele 146) si è trasformato completamente per dare la possibilità ai suoi visitatori di sperimentare il già collaudato “percorso sensoriale”, il circuito emozionale che permette a tutti di rivivere i propri sensi e cogliere le proprie più intime emozioni.

Il percorso sensoriale era già stato proposto nel 2019 nel corso della manifestazione “Futuro in Salute” e all’epoca aveva riscontrato grandi consensi. Solo grazie alla disponibilità dello “Sportello del Sorriso” da oggi si avrà la possibilità di sperimentarlo nuovamente e gratuitamente. Oggi e domani rimarrà aperto dalle 15 alle 19.