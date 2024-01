Il vescovo Cevolotto vicepresidente della Cei Emilia Romagna

Monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla è stato eletto nuovo presidente della conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, e monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, vicepresidente. Dopo cinque anni, alla scadenza dell’incarico, il presidente uscente, cardinale Matteo Zuppi, aveva chiesto ai vescovi di non essere rieletto in quanto già presidente della Cei, Conferenza episcopale italiana. I vescovi hanno inoltre affrontato anche i temi riguardanti la loro prossima visita ad limina a Papa Francesco, che avrà inizio lunedì 26 febbraio, in Vaticano.