Lite in un appartamento a Piacenza. Arrestato un uomo, aveva una pistola

Un uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite avvenuta in un appartamento a Piacenza. Le volanti di polizia sono intervenute questa mattina, 15 gennaio, in viale Patrioti insieme ai carabinieri. Lo straniero avrebbe minacciato una donna con una pistola all’interno dell’abitazione al culmine di un violento diverbio. Le indagini sono in corso. L’uomo è stato condotto al carcere delle Novate.