Guado di Sigerico: presenze aumentate del 25%. Oltre la metà arriva dall’estero

Al Guado di Sigerico e di San Colombano – passaggio della via Francigena sul Po che collega la Lombardia all’Emilia – le presenze sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente. Crescono soprattutto gli stranieri ma la Francigena non resta un percorso per giovani: il 76% dei traghettati ha più di 50 anni.

Anche quest’anno, si chiude con il segno più la stagione dei passaggi in barca dei pellegrini che utilizzano il “taxi fluviale” a Soprarivo, gestito dal Comune di Calendasco con il barcaiolo Danilo Parisi. Nel 2023 ne sono passati 1008, cifra che fa aumentare a 12.537 il numero totale dei pellegrini traghettati dal 1998 ad oggi. Quest’anno, si è registrato così il 25,5% in più di presenze, anche se si è ancora un po’ lontani dall’anno migliore di sempre, il 2018 (con 1405 transiti). Gli stranieri sono stati 645, cioè il 64,5% del totale.