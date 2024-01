Travo, caos parcheggi in piazza Trento. Albasi: “Pronto il piano del traffico”

Piazza sempre piena di macchine, con parcheggi talvolta discutibili e danni alla pavimentazione per il passaggio dei mezzi: per il consigliere di minoranza Michele Bubolo, la piazza principale di Travo ha bisogno di una riorganizzazione e maggiore decoro. Lo ha fatto con un’interpellanza discussa nell’ultimo consiglio comunale. “Le auto deturpano la bellezza della piazza – sostiene – e comportano una continua rottura della pavimentazione con spese a carico del Comune”.

La difficile gestione di piazza Trento non è certo una novità. “Abbiamo pronto il piano del traffico, che abbiamo intenzione di presentare ai consiglieri con un’apposita commissione e poi all’intera cittadinanza” rassicura il sindaco Lodovico Albasi.

“Servono però 150mila euro per realizzare nuovi dossi, nuovi sensi unici e segnaletica. In piazza Trento l’obiettivo sarà togliere le auto dal centro della piazza, lasciandole solo lateralmente a servizio dei negozi. Sarà una rivoluzione a stralci, un po’ alla volta per non disorientare le gente”.