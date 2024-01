Trasferite le sezioni elettorali di Baselica e San Protaso. Cosa devono fare i cittadini

Su deliberazione della Giunta comunale e successiva autorizzazione della Prefettura di Piacenza, sono state variate le sedi delle sezioni elettorali 12 e 13 del Comune di Fiorenzuola d’Arda, che dalle ex scuole situate nelle frazioni di Baselica Duce e San Protaso, sono state trasferite all’interno della scuola media “Gatti” di Fiorenzuola d’Arda, in via San Bernardo da Chiaravalle.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI INTERESSATI

I cittadini iscritti nelle liste elettorali delle suddette sezioni ed interessati dalla modifica, dovranno pertanto effettuare l’aggiornamento della propria tessera recandosi all’ufficio Elettorale del Municipio di Fiorenzuola d’Arda, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; il sabato dalle 9 alle 12, e il martedì anche in orario pomeridiano, dalle 15 alle 16.30 (con ingresso da via Bressani, sul lato retrostante del Municipio). È sufficiente la presenza, per ciascun nucleo familiare, di un solo delegato, che dovrà comunque portare con sé la tessera elettorale di tutti i componenti del relativo nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso ufficio Elettorale, telefonando al numero 0523-989306.