Bisarca davanti al cartello Ztl fa marcia indietro, traffico in tilt in piazza Borgo

Piazza Borgo bloccata da una bisarca per diversi minuti. È accaduto questa mattina in centro storico a Piacenza. L’autista probabilmente si è accorto solo all’ultimo di star per entrare in una zona a traffico limitato e ha dovuto fare marcia indietro. Un mezzo molto lungo per una manovra che si è rivelata particolarmente laboriosa. Nel frattempo alcuni autobus di linea e qualche automobile si sono trovati la strada sbarrata.

“Capita spesso che in piazza Borgo finiscano per rimanere incastrati dei mezzi pesanti – commenta Andrea Fagnola che gestisce la storica cartolibreria della piazza “Gli autisti di solito non vedono i cartelli che indicano che stanno per entrare nella zona a traffico limitato e quando arrivano qui, la maggior parte si rende conto di aver sbagliato strada e comincia così una manovra non semplice per tornare indietro”.