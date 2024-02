Lascia l’auto in divieto di sosta bloccando i bus: traffico in tilt in via San Bartolomeo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 febbraio, in via San Bartolomeo a Piacenza un automobilista ha lasciato il proprio veicolo in divieto di sosta, non permettendo il passaggio dei pullman.

“In pochi minuti – ha scritto alla nostra redazione un lettore di Liberta.it – si è creato un ingorgo che per circa mezzora ha causato pesantissimi disagi a molte persone, tra cui diversi anziani diretti all’ospedale”.

Una volta allertati, gli agenti della polizia municipale sono giunti sul posto: il proprietario del veicolo in sosta selvaggia è stato sanzionato e invitato a spostare immediatamente il veicolo. Il traffico è così tornato a scorrere.