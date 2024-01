Calendasco, ecco l’ultima espansione residenziale. Si costruirà a Molino Frati

Via libera all’ultima (e unica) nuova espansione residenziale di Calendasco sopravvissuta agli strettissimi paletti della legge urbanista regionale contro il consumo di suolo: l’unica area che si svilupperà nei prossimi anni sarà quella in località Molino Frati, destinata ad ospitare circa una cinquantina di potenziali abitanti.

Nulla da fare, invece, per l’altra lottizzazione già prevista a Cotrebbia: i proponenti, in quel caso, non hanno poi dato seguito alla loro richiesta iniziale. L’area su cui sorgeranno le nuove case è un “rettangolo” di terreno di oltre 11mila metri quadrati che rappresenta un prolungamento verso sud della località Molino Frati, piccolo gruppo di case lungo la Provinciale 13 tra Incrociata e Castellazzo. Da proposta del privato – la società “& Energia Srl” di Travo – sono previsti in tutto dieci lotti abitativi, per un massimo di 50 abitanti equivalenti. Si tratterà di abitazioni unifamiliari o bifamiliari con ingressi indipendenti e giardini che dovranno utilizzare il più possibile le fonti d’energia alternativa, in particolare il solare termico e fotovoltaico.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ