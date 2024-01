Bimba di 9 mesi ustionata in un incidente domestico. Portata in elicottero a Parma

Una bimba di 9 mesi è rimasta ustionata in un incidente domestico. E’ accaduto oggi pomeriggio, 19 gennaio, nell’abitazione dei genitori a Fiorenzuola. Sembra che la piccola si sia rovesciata addosso una bevanda molto calda. Le sue condizioni sono apparse serie e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha disposto il trasferimento della bimba in elicottero all’ospedale di Parma. Per accertare la dinamica di quanto accaduto sono arrivati i carabinieri di Fiorenzuola.