Giornata del Dialetto, a Sarmato i ragazzi imparano a parlare in vernacolo

A Sarmato i ragazzi delle scuole e del doposcuola – tra cui anche diversi giovani di famiglie non italiane – hanno imparato a leggere e a parlare in vernacolo: l’occasione è stata la Giornata del Dialetto che da diverso tempo a Sarmato è particolarmente sentita, su impulso delle ultime amministrazioni comunali. E così la (ri)scoperta della lingua locale è stata anche l’occasione per non dimenticare il passato più o meno recente, con una passeggiata nella quale sono state inaugurate cinque foto storiche posizionate stabilmente in altrettanti punti del paese. Inoltre, è stata posata in via Torchio una nuova targa “storica” legata alla Sarmato di moltissimi anni fa: lì, infatti, nel medioevo ci si dedicava infatti alle operazioni di pigiatura dell’uva per la produzione del vino per il feudatario del castello. La giornata si è poi conclusa al Centro Sociale Anziani dove i ragazzi del doposcuola – tra cui anche ragazzi di origine indiana e romena – si sono cimentati nella lettura di due poesie del poeta locale Sandro Sacchi.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’