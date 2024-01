Carpaneto, terminato il pacchetto di asfaltature nelle frazioni. Ora tocca al paese

Sono terminate le asfaltature di: strada Zappellazzo, la strada di Montanaro, la strada dell’eremo di Badagnano, la strada di Genepreto, oltre ad interventi nel centro abitato di Chero.

Il “‘pacchetto” di interventi è costato quasi 330mila euro al comune di Carpaneto ed include anche l’ampliamento del parcheggio del cimitero di Zena e l’asfaltatura di strada della Mirandola (in accordo con il comune di Gropparello), entrambi ancora da realizzarsi.

Per il 2024 è previsto piano di asfaltature nel capoluogo per un investimento di circa 280mila euro.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’