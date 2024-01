La scuola degli 8 alunni è da premio. Inglese, musica e un camp che insegna inclusione

La scuola primaria di Marsaglia che conta otto studenti non solo resiste ma si porta a casa una medaglia, grazie al progetto targato comunità in cui ha creduto ilComune, con l’Unione montana e ovviamente l’istituto omnicomprensivo dell’Alta Valtrebbia.

Si chiama “Universal languages”, linguaggi universali, e tramite il finanziamento ottenuto al bando regionale dedicato alle pluriclassi, condiviso con Ottone, Perino e Travo, i piccoli di Marsaglia potranno sostenere il corso di inglese con tecniche di apprendimento innovative e l’esame per la certificazione internazionale del Trinity College of London, di cui l’Accademia di musica di Bobbio guidata dal maestro Davide Ridella è sede riconosciuta e certificata. Non solo.

Ci sarà spazio alla musica, in collaborazione proprio con la prestigiosa accademia bobbiese. E ancora per allenare il cuore e rendere più elastica la mente, abbattendo l’odioso rischio di pregiudizio, gli studenti delle elementari potranno partecipare a un camp di musica e inglese a Marsaglia, per una settimana, accanto a chi frequenta il centro socio occupazionale la Tartaruga di Bobbio, che da anni si occupa dell’inserimento di persone fragili e disabili nei contesti lavorativi e sociali.

Il progetto, che inizierà in primavera e terminerà a dicembre, è stato presentato alle famiglie dal sindaco Renato Bertonazzi, dalla vicesindaca Anna Mozzi, dalla preside Teresa Andena, da Giorgia Babini del Provveditorato agli studi.

L’ARTICOLO COMPLETO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ