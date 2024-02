Fiorenzuola, suonoterapia per i pazienti del Verani Lucca: “Effetti rilassanti”

La fondazione Verani Lucca di Fiorenzuola, sperimenta, con le persone che soffrono di gravi disturbi del comportamento, anche la terapia del suono.

L’operatrice olistica in suonoterapia Jeannine Basini, per il terzo venerdì consecutivo, ha incontrato i pazienti del Centro diurno creando per loro diversi suoni ancestrali, prodotti da gong, campane tibetane, diapason, conchiglie e tamburi. Il risultato è un suono in grado di emettere vibrazioni che producono un effetto rilassante in chi ascolta.

Leonardo Mazzoli, direttore del Verani, ha accolto questo percorso a titolo sperimentale: “L’operatrice di suonoterapia Jeannine sta lavorando con i pazienti più gravi di questo centro; tra loro, persone con forte vulnerabilità emotiva, malati di Alzheimer, altri con comportamenti anche aggressivi. La terapia del suono sta avendo sui pazienti effetti rilassanti, quindi è positiva. Ringrazio l’operatrice per il suo lavoro, che intendiamo portare avanti per estendere la terapia in tutto il nostro centro”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ