Tabaccaio colpito sul Corso, due giovani denunciati per lesioni ma non per rapina

La polizia prosegue le indagini per cercare di individuare gli autori del furto alla tabaccheria di corso Vittorio Emanuele avvenuto nella serata di ieri e finita con il ferimento del negoziante. A quanto pare, infatti, i due giovani fermati e portati in questura non sono gli autori materiali del furto (rubati alcuni pacchetti di sigarette), che sarebbero scappati.

La colluttazione occorsa tra il tabaccaio e altri due ragazzi fuori dal locale non è al momento collegabile con il furto, in quanto né i testimoni né le immagini di sorveglianza hanno permesso di collegare i due ladri con i due giovani che hanno colpito il negoziante, mandandolo all’ospedale con ferite al volto.

Sono in corso approfondimenti per comprendere eventuali collegamenti con i ladri o se lo scontro fisico sia nato per un errore di persona.

Al momento i due fermati, un maggiorenne italiano di origine straniera ed un minorenne straniero (entrambi incensurati) sono stati denunciati a piede libero per lesioni.