A Carpaneto ecco il gruppo-laboratorio “Knit cafè” tra lavoro a maglia e uncinetto

È nato il gruppo-laboratorio “Knit cafè”. Per ora tutto al femminile. Chi ama sferruzzare, si ritrova ogni sabato alle 10 e ogni giovedì alle 17.30, in biblioteca a Carpaneto. Chiunque può aderire all’iniziativa gratuita. Non si tratta infatti di un corso bensì di uno spazio accogliente dove ciascuno fa da sé e chiunque può apprendere dall’altro, tra chiacchiere e consigli.

C’è chi lavora a maglia, chi fa l’uncinetto, chi ha scoperto i ferri circolari, chi usa la lana, chi il cotone. Chi ha imparato da nonne e mamme, chi attraverso i tutorial su Instagram e YouTube. Le motivazioni che hanno portato queste donne a ritrovarsi causalmente a condividere questo momento sono le più diverse, esattamente come eterogenee sono le età delle partecipanti. Tutte però concordano con il considerare l’iniziativa una bella opportunità per dialogare, incontrare volti nuovi, uscire dal ‘proprio guscio’, dedicarsi a qualcosa di al