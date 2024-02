Fibromialgia, patologia sempre più diffusa. Se ne parla a Star Bene

Per tanti, troppi forse, ancora non è una malattia. Eppure la fibromialgia è una patologia reumatica non infiammatoria che colpisce oltre due milioni di persone in Italia. Tocca più spesso donne in età adulta che ogni giorno fanno i conti con dolori muscolari diffusi spesso in associazione ad altri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione. Anche se non esiste una terapia medica specifica, alcuni farmaci possono aiutare a gestire i sintomi soprattutto se associati ad attività fisica mirata e alimentazione corretta. Se ne parla durante la nuova puntata di “Star bene”, in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21.00. Al microfono della giornalista Marzia Foletti saranno il responsabile della Reumatologia dell’ospedale di Piacenza Eugenio Arrigoni, la reumatologa Elena Bravi e la presidente dell’associazione Comitato Fibromialgici Uniti Italia (CFU Italia) Barbara Suzzi. Durante la trasmissione sarà trasmessa anche l’intervista a Maria Carla Cejas, referente di Cfu Piacenza.

Le cause esatte dell’insorgenza della fibromialgia non sono note, ma l’ipotesi è che multipli fattori genetici e ambientali possano concorrere allo sviluppo della malattia.

Star Bene a Tavola, rubrica di Coldiretti – Come sempre, la puntata è preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola”, curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: si parlerà delle nuove sfide dell’agricoltura con il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.