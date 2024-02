Orrore nei campi. “Quattro cuccioli buttati via chiusi in un sacco a Podenzano”

Un cittadino, durante una passeggiata a Podenzano, ha riferito di aver trovato un sacco azzurro dell’immondizia, chiuso da un nodo. Ha visto che si muoveva, ha sentito guaire e all’interno ha trovato quattro cuccioli, ancora con gli occhi chiusi come i neonati. Erano stati buttati via e sarebbero morti se non fosse intervenuto l’uomo: questo ha infatti subito chiesto aiuto perché intervenissero le guardie zoofile, venissero messi al caldo e nutriti.