Nuova statale 45, stasera a “Nel mirino” il confronto tra i sindaci della Val Trebbia

A “Nel mirino”, venerdì alle 21 su Telelibertà, si parla della nuova variante della Statale 45. Nella puntata condotta da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e Teleliberta.it, affiancata dal giornalista Thomas Trenchi, il mirino sarà posto sugli undici chilometri che separano Rivergaro e Cernusca, la variante pensata per riconnettersi alla Perino-Cernusca inaugurata nel 2011.

Un iter complesso, quello del tratto che dovrà collegare Rivergaro a Cernusca, che nel tempo ha subìto diverse variazioni rispetto al progetto originale: il progetto iniziale, datato 2017, è arrivato completamente diverso in sede di Valutazione di impatto ambientale e a fine 2023 è stato approvato con ulteriori modifiche in Conferenza dei servizi, con il sì di 30 enti e l’opposizione del solo Comune di Rivergaro.

“Nel mirino” dà l’occasione di fare il punto della situazione, facendo sedere al tavolo dello Spazio Rotative diversi ospiti: Roberto Pasquali, presidente dell’Unione alte valli Trebbia e Luretta, nonché sindaco di Bobbio; Lodovico Albasi, sindaco di Travo; Andrea Albasi, sindaco di Rivergaro, e la giornalista di Libertà Elisa Malacalza.

Durante la puntata saranno mandate in onda altre voci attraverso contributi video: ad esempio si darà la parola ai residenti della Statale 45 direttamente toccati dagli espropri del progetto.

Sarà l’occasione per un confronto fra chi, da una parte, sostiene che l’80 per cento degli accessi della Statale 45 non è a norma e va regolato e fra coloro che sostengono l’utilità di una strada moderna, sicura, per non isolare ulteriormente l’alta valle. Si ascolterà inoltre chi ribadisce di volere sì un ammodernamento della strada, ma secondo altre linee di intervento, sostenendo che nel nuovo progetto è assente ogni riferimento alla sicurezza di ciclisti e pedoni.

Come sempre, la puntata sarà disponibile sul canale on demand www.teleliberta.tv.