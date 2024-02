Prova a rubare nelle stanze in ospedale: pregiudicato inseguito e fermato

Nella serata di ieri, giovedì 8 febbraio, il personale dell’ospedale di Piacenza ha segnalato una persona sospetta che si aggirava per le stanze dei pazienti e gli spogliatoi dei dipendenti, anche aprendo gli armadietti.

Inseguito dalle guardie giurate, l’uomo è stato raggiunto e fermato dagli agenti delle Volanti prontamente intervenute e portato in questura.

Si tratta di un 60enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Perquisito, non aveva addosso refurtiva ed è stato quindi denunciato per tentato furto aggravato.

Per lui anche da foglio di via dalla città di Piacenza.