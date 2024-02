Mobilitazione per i cuccioli da Podenzano a Bobbio: erano stati gettati in un sacco

Erano quattro cuccioli con ancora gli occhi chiusi di chi è venuto al mondo da poche ore, li hanno buttati in un sacco dell’immondizia azzurro, hanno stretto un nodo e li hanno buttati via. Ma per fortuna la bontà supera la cattiveria, spiega Elisa Braghieri, sottolineando che l’orrore dei giorni scorsi è stato messo a tacere dalla solidarietà di tanti. Sul posto, dopo l’appello disperato di un cittadino che aveva trovato quel sacco, era intervenuta l’ambulanza veterinaria; con l’associazione “Angeli randagi” è stato poi trovato uno stallo, una balia, nei pressi di Bobbio.

Ma spontaneamente anche i cittadini si sono mossi: “Fortunatamente i cuccioli stanno bene, mangiano e speriamo crescano in forze”, riferisce Elisa. “Volevamo ringraziare chi li ha messi in salvo in primis, chi li sta amorevolmente curando e chi in questi giorni si è prodigato a recuperare pappe, traversine, salviettine, coperte. Nei giorni scorsi abbiamo io e mio marito Mauro portato alla balia tutto il materiale donato”.