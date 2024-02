Carburanti, nuovi rincari: “A Piacenza sull’A21 benzina al servito a 2,499 euro al litro”

Tornano a salire i prezzi di benzina e diesel. In diversi distributori la verde in modalità servito ha superato nelle ultime ore quota 2,5 euro al litro. “Con l’aggravante – come rende noto l’Ansa – che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria”. Secondo Assoutenti l’aumento del costo del carburante è generalizzato. Nelle ultime sei settimane il prezzo medio nazionale della benzina è infatti cresciuto del +5,3%, il diesel del +6,3% e un pieno costa cinque euro in più dall’inizio dell’anno.

Guardando i dati comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sembra di ritornare all’anno scorso quando il governo decise di intervenire attraverso il decreto Cartelli. Già diversi i casi in cui la benzina supera ampiamente i due euro al litro: in provincia di Taranto arriva a 2,537 euro, con il gasolio a 2,447 euro. In provincia di Palermo la verde è arrivata a quota 2,565 euro, supera i 2,4 euro a Milano.

A Piacenza costo della benzina alle stelle – Sulla rete autostradale – riferisce l’Ansa -, alla data del 16 febbraio, la benzina più cara è quella venduta sulla A21 nei pressi di Piacenza: 2,499 euro al litro. “In poche settimane i listini dei carburanti sono aumentati sensibilmente, al punto che oggi un pieno di benzina costa quasi 5 euro in più rispetto all’inizio dell’anno, mentre per un pieno di gasolio si spendono 5,5 euro in più” denuncia il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.