Sindacato librai: il piacentino Maserati nominato vicepresidente nazionale

Il piacentino Nicola Maserati è stato nominato vicepresidente nazionale del Sil (Sindacato italiano librai) Confesercenti con delega alla scolastica. L’elezione è avvenuta durante la riunione di presidenza del sindacato che ha approvato la composizione della nuova giunta proposta dal neopresidente Antonio Terzi. Di fatto, oltre a Maserati, sono stati eletti Guido Ciarla come vicepresidente vicario con delega alla varia e Alessandro Accurso Tagano come componente di giunta con delega per il sud.

“Questo avvicendamento degli organi dirigenti del Sil coincide con un momento molto difficile del settore – è il commento di Maserati – questo avviene perché il mancato rinnovo di misure fondamentali per il comparto rischia di danneggiare pesantemente librerie e cartolibrerie”. Anche per questo l’intenzione del sindacato, resa nota dal presidente nazionale, è quella di programmare una serie di azioni di sensibilizzazione sia per la varia sia per la scolastica.

Titolare della libreria Puma di Castel San Giovanni, presidente di Confesercenti Piacenza, Maserati era già componente della giunta nazionale del Sindacato dei librai. Il rinnovo delle cariche arriva dopo l’avvicendamento alla presidenza del Sil che ha visto Terzi, già vicepresidente, ricevere il testimone da Cristina Giussani, alla guida del sindacato da una decina d’anni.

“In questi anni sono diverse le battaglie in cui il Sil è stato impegnato – fa presente Maserati – penso in primis alla legge della promozione del libro e della lettura che ha messo ordine alla concorrenza fra librai indipendenti e grandi catene o siti online, ma anche al fax Credit e ad altri traguardi. Il sindacato ha sempre lavorato per tutti gli associati e continuerà a farlo anche ora”.