I nipoti ballano il boogie-woogie per nonna Anna: festa all’ex Andreoli

Lei, nonna Anna Soprani, un tempo amava ballare il liscio. Loro, i nipoti Luca e Andrea Zilocchi, hanno raccolto il testimone trasformandolo in passione sfrenata per il boogie-woogie, di cui sono diventati veri campioni.

Una volta arrivati nell’ex Istituto Andreoli, dove la nonna abita, Luca e Andrea, insieme alle compagne Carlotta e Sofia, hanno mostrato a nonna Anna e a tutti gli anziani un saggio della loro bravura. Indossati gli abiti e accesa la musica non è rimasto altro che lasciarsi trasportare dal ritmo scatenato e trascinante, accompagnati dal battito di mani di tutti gli ospiti, rievocando in questo modo e grazie ai provetti ballerini, i tempi in cui anche loro calcavano piste e balere.