Lugagnano, raccolte firme per salvare la scuola di Prato Ottesola e sistemare le strade

Dalle frazioni di Lugagnano, due raccolte firme sono state depositate in comune per il sindaco Antonio Vincini.

“No alla demolizione della scuola” – La prima petizione riguarda la scuola materna di Prato Ottesola, condotta da due residenti della zona: Cesare Orsi e Gianni Migliorini. Nella petizione, si chiede al sindaco di Lugagnano, un incontro pubblico e la sospensione dei lavori di demolizione della scuola per procedere invece, con una riqualificazione dell’immobile. In totale, sono state raccolte 130 firme in quattro giorni nella frazione della scuola, la petizione, è stata poi depositata sia in comune che alla prefettura. Il sindaco Antonio Vincini, raccogliendo l’appello di ascolto mosso dai cittadini, ha convocato i residenti ad un incontro pubblico che si svolgerà martedì 27 alle ore 20.30, nel salone parrocchiale di Chiavenna Rocchetta.

Raccolta firme per manutenzione strade comunali – Una seconda raccolta firme arriva invece da Loretta Rossi, la quale ha ricevuto l’appoggio di 80 abitanti che possiedono una casa che si affaccia lungo le strade frazionali Ronchi-San Genesio e Lorenzoni-Guzzoni. “I segmenti delle strade frazionali oggetto della petizione, necessitano da tempo di interventi di manutenzione”. Il sindaco Vincini in proposito, ha replicato in occasione dell’ultimo consiglio comunale che si è svolto martedì 20: “Faremo nel limite del possibile in base alle nostre disponibilità economiche”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ