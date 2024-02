Castelvetro, critiche per il trasferimento dei bambini dalla materna alla mensa

“I locali della mensa non sono idonei ad accogliere circa settanta bambini più il personale scolastico”. Così Francesca Albanesi, capogruppo Castelvetro futura, critica la scelta della maggioranza di trasferire, per l’avvio del cantiere, le tre sezioni dell’infanzia dal polo di Piazza Stefano Villa, oggetto di riqualificazione a fine marzo, nell’edificio mensa di via Dante Alighieri, a servizio della scuola primaria.

“Ci sono genitori che hanno lamentato la scelta di far mangiare i bambini in aula”, sottolinea la consigliera di minoranza che ha presentato un’interrogazione in merito. Albanesi ritiene sarebbe stato “più opportuno ed adeguato avvalersi di moduli scolastici temporanei prefabbricati”.

Inoltre, la rappresentante all’opposizione critica la modalità comunicativa adottata dalla squadra che governa il territorio: “Non c’è stata tempestiva comunicazione alle famiglie che hanno scoperto del trasloco delle sezioni della materna a mezzo stampa. Così come non sono state coinvolte le minoranze consiliari con le quali si sarebbe potuto condividere un percorso di ricerca di soluzioni alternative”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI