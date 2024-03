L’Erasmus a Piacenza: 24 studenti da Svezia, Finlandia e Austria visitano la città

Arrivano dalla Svezia, dalla Finlandia e dall’Austria e per una settimana restano a Piacenza. Sono 24 studenti ospiti delle famiglie dei liceali del Gioia che nella mattinata dell’8 marzo sono stati accolti in Municipio, nella sala consiliare, dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore Mario Dadati. L’incontro si inserisce in un progetto più ampio, di durata biennale, che ha visto gli studenti piacentini fare un’esperienza di Erasmus in Austria, Svezia e Finlandia: oggi tocca ai ragazzi dei tre Paesi ricambiare la visita.

In questi giorni gli studenti stanno visitando alcuni luoghi caratteristici di Piacenza: da piazza Cavalli alla galleria Ricci Oddi alla biblioteca Passerini Landi.

Una tappa è stata però anche nella sala consiliare di palazzo Mercanti: all’incontro presenti anche la dirigente scolastica del Gioia Cristina Capra e i docenti Alessandra Tacchini e Alessandro De Poli, che sono i referenti del progetto.