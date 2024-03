Sicurezza del territorio, due milioni dalla Regione per interventi nel Piacentino

Sono ventisette i nuovi interventi per la sicurezza del territorio in arrivo in sette province dell’Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini e Forlì-Cesena. Tutti territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo del novembre 2019. Le risorse, infatti, provengono da economie rese nuovamente disponibili. Complessivamente, è previsto un investimento di oltre cinque milioni di euro.

Tra gli interventi previsti ci sono il ripristino di opere idrauliche danneggiate, consolidamento di versanti in frana, sistemazione di strade su cui gravano dissesti. E ancora: ricostruzione di difese spondali, oltre che recupero del corretto e sicuro deflusso delle acque di fiumi e torrenti.

“Come sempre, l’obiettivo è spendere fino all’ultimo euro avuto in seguito alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, perché nessuna risorsa destinata alla sicurezza del territorio vada perduta- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile-. Si è quindi proceduto a riprogrammare questi fondi, per permettere al più presto l’avvio di nuovi lavori”.

Gli interventi nel Piacentino – Sono dieci gli interventi in provincia di Piacenza, per un investimento complessivo di oltre 2,1 milioni di euro (2.111.425 euro). Si prevedono lavori di ripristino di opere idrauliche danneggiate e rimozione della vegetazione per assicurare l’efficienza idraulica, in particolare a Bobbio (250mila euro) e Travo sul fiume Trebbia (100mila euro); a Coli sul torrente Perino (100mila euro); a Farini (300mila euro), Ferriere (500mila euro) e Ponte dell’Olio, in località Folignano, lungo il torrente Nure (230mila euro); in varie località di Piozzano, Pianello Val Tidone e Alta Val Tidone, sul torrente Tidone e i suoi affluenti (200mila euro). Sono inoltre previste opere di consolidamento e drenaggio dei versanti instabili a Bettola, Farini e Ferriere (241.425 euro). A Bettola la strada comunale per la località di Torria sarà oggetto del ripristino della massicciata stradale, della pulizia e del rifacimento delle opere di smaltimento delle acque piovane (40mila euro). A Ottone si procederà alla ricostruzione del corpo stradale della Provinciale 62 di Orezzoli (150mila euro), con la regimazione delle acque superficiali.